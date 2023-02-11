Подоляк: Надо «делать» по 5 тысяч похоронок для России

Россия накопила много живой силы, которую украинским военным надо максимально быстро ликвидировать. Для финализации войны Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо уничтожать по 5 тысяч российских военных в день.

«Действительно, Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, надо максимально быстро уничтожать. То есть нам в день надо делать не по 1 000 похоронок для России, а по 2 500, 3 000, а лучше - 5 000. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение», - заявил он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 900 военных РФ.

Подоляк подчеркнул, что для быстрой ликвидации ВС России нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация.

«Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом будут говорить на «Рамштайн», - добавил он.