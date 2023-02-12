Кадыров: Готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявления секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россия планирует произвести госпереворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских спасателей, которые в дальнейшем могут оказаться именно в Кишиневе.

Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной.

"Тут на украинском горизонте появился еще один самоуверенный знаток, который якобы раскрыл зловещие планы России по захвату Молдовы и предрекший развал Федерации на десяток стран. Поясняю для таких экспертов: вам до планов России еще учиться и учиться. Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - отметил Кадыров.

По его словам, "кавалерист Мавлид Висаитов, награжденный орденом "Легион Почета", дошел до Эльбы".

"А мы сегодня на железных конях, и для нас это будет настоящим праздником", - написал он.

"А что до развала России, так эти попытки Запада тянутся еще с 90-х годов. Границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет", - заверил глава Чечни.