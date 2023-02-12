Кадыров: Готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной
Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявления секретаря Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россия планирует произвести госпереворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских спасателей, которые в дальнейшем могут оказаться именно в Кишиневе.
"Тут на украинском горизонте появился еще один самоуверенный знаток, который якобы раскрыл зловещие планы России по захвату Молдовы и предрекший развал Федерации на десяток стран. Поясняю для таких экспертов: вам до планов России еще учиться и учиться. Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - отметил Кадыров.
По его словам, "кавалерист Мавлид Висаитов, награжденный орденом "Легион Почета", дошел до Эльбы".
"А мы сегодня на железных конях, и для нас это будет настоящим праздником", - написал он.
"А что до развала России, так эти попытки Запада тянутся еще с 90-х годов. Границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет", - заверил глава Чечни.