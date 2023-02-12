Зеленский о санкциях против атомной отрасли России

Президент напомнил, что 12 февраля своим указом « ввел в действие решение Службы национальной безопасности и обороны Украины по санкциям против 200 человек, работающих на российскую «атомку».

«И мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации», - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что это «справедливо для тех, кто принимал участие в захвате Запорожской АЭС».

«Сейчас они уже действуют, например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечение террора и финансирование агрессии должны быть изолированы от мировой системы», - подчеркнул украинский лидер.