Хакеры прервали трансляцию выступления президента Ирана

Хакеры из группы Edaalate Ali сорвали онлайн-трансляцию выступления президента Ирана Ибрагима Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

Речь Раиси на государственном телеканале была прервана видео, в котором человек в маске призвал иранцев участвовать в протестах и вывести деньги из банков "коррумпированного режима". Заканчивается 44-секундный ролик пожеланием смерти Исламской Республике и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Иранские СМИ пишут, что атака произошла только в интернете.

По информации CNN, после этого на площади Азади в Тегеране собрались митингующие, выступающие в пользу иранского правительства. Раиси, в свою очередь, призвал покаяться молодежь, которая требует его свержения.