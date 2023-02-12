Музей в Нью-Йорке «изменил» национальность Айвазовского и Репина

Кроме того, в статье об Айвазовском в разделе о национальности художника также указано, что он являлся украинцем.

На подписи к портрету Всеволода Гаршина кисти Репина указано, что автор произведения - украинец.

Это уже не первый случай смены национальности представителей России.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского учреждения культуры.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал российских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками.

На эти изменения обратили внимание депутаты Верховной Рады.

Это не первый инцидент подобного рода, допускаемый сотрудниками музея. Ранее в музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Кроме того, музей признал Архипа Куинджи художником из Украины.

Иван Айвазовский и Илья Репин родились во времена Российской империи в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне - Крым, Украина) и Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне - Харьковская область Украины) соответственно.