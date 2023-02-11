Канадский ученый: Землетрясения в Турции стали одними из крупнейших на суше

"Что делает их такими разрушительными, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции", - пояснил Ниссен.

По его словам, эти землетрясения входят в пятерку или десятку сильнейших когда-либо зарегистрированных континентальных землетрясений.

Об этом в интервью Anadolu заявил профессор сейсмологии Университета Виктории (Канада) Эдвин Ниссен.

Недавние землетрясения в Турции входят в число крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо зарегистрированных в мире.

Ученый отметил, что наиболее сильные землетрясения обычно происходят в океанах.

Ниссен напомнил, что стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории Турции после землетрясения в провинции Эрзинджан на востоке страны в 1939 году, в результате которого погибли более 30 тысяч человек.

Ученый добавил, что время землетрясения было "особенно неблагоприятным", поскольку оно произошло посреди ночи и в условиях суровой зимы.

"Это еще один фактор, обуславливающий такое большое число погибших и раненых", - сказал Ниссен.