Париж о возможности передачи Киеву российских активов
Действующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом 1,3 млрд евро, однако Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага.
Об этом заявила в интервью телеканалу LCI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.
"На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление страны", - сказала Лежандр.
"Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например, 300 млрд евро Центрального банка РФ (в Евросоюзе – ред.) и 1,3 млрд евро российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции", - пояснила она.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза проинформировало, что, по данным юридической службы сообщества, никто не знает, где находятся 86% блокированных активов ЦБ России, общий объем которых она оценивает в $258 млрд.