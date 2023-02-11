Париж о возможности передачи Киеву российских активов

"На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление страны", - сказала Лежандр.

Об этом заявила в интервью телеканалу LCI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

Действующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом 1,3 млрд евро, однако Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага.

"Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например, 300 млрд евро Центрального банка РФ (в Евросоюзе – ред.) и 1,3 млрд евро российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции", - пояснила она.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза проинформировало, что, по данным юридической службы сообщества, никто не знает, где находятся 86% блокированных активов ЦБ России, общий объем которых она оценивает в $258 млрд.