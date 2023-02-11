Дело на миллиарды: Берлускони придумал, как убедить Зеленского «прекратить огонь»

«Думаю, что американский президент должен взять и сказать Зеленскому: «По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла», - сказал он.

При этом, добавил экс-премьер, Байден должен выставить условия получения денег: «Чтобы завтра ты (Зеленский – ред.) приказал прекратить огонь и что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия».

Отдельно Берлускони подчеркнул, что если бы он и сейчас возглавлял Кабмин Италии, то никогда не поехал разговаривать с украинским президентом.

«Ему достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, и этого бы не произошло, поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», - сказал Берлускони.