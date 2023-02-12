Военные «вывели из строя» загадочный объект в небе над озером Гурон в США обновлено; видео
Американские военные «вывели из строя» объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.
Об этом написал на своей странице в Twitter член Палаты представителей США от штата Мичиган Джек Бергман.
«Военные США вывели из строя еще один «объект» над озером Гурон. Я благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия», - отметил он, добавив, что находился в контакте с Пентагоном.
Что это за объект, Бергман не сообщил.
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Американские военные внимательно следят за объектом, обнаруженным в воздушном пространстве над озером Гурон на севере США.
Об этом написала на своей странице в Twitter член Палаты представителей Конгресса от штата Мичиган Элисса Слоткин.
«Только что позвонили из Министерства обороны: наши военные очень внимательно следят за объектом над озером Гурон», - сообщила она.
По словам Слоткин, дополнительная информация о том, что представляет собой объект, о котором идет речь, станет доступна в ближайшие дни.
Ранее Федеральное авиационное управление США на время закрывало участок воздушного пространства над соседним озером Мичиган, расположенным между штатами Висконсин и Мичиган.