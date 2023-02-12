Хакеры атаковали сайты НАТО
Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись в воскресенье хакерской атаке.
Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя организации.
По словам источника, эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента, который повлиял на работу "нескольких интернет-сайтов" НАТО.
Других сведений в альянсе не привели, отметив лишь, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и "очень серьезно" относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.