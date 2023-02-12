Посол: Израиль готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева
Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной при желании сторон.
Это подтвердил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.
Дипломат отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы», - подчеркнул Бродский.
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