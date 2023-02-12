Посол: Израиль готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева

Израиль готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной при желании сторон.

Это подтвердил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.

Дипломат отметил, что ранее об этом говорил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы», - подчеркнул Бродский.