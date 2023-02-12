Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:38

Сегодня Европа зависит от российского газа всего на 8%, хотя еще год назад эта зависимость составляла более 40%. И это необратимый процесс, ибо речь идет о глубоком стратегическом изменении в структурировании европейского энергобаланса. Такая же участь ждет и российскую нефть. А в целом, по некоторым оценкам, только за 2022 год Россия потеряла 50 млрд долларов дохода от продажи энергоносителей. В дальнейшем энергозависимость Европы от российского газа будет только падать вплоть до полного избавления от него. Но для этого ЕС нужны новые и богатые источники энергоресурсов. И одним из наиболее реальных и надежных источников являются азербайджанские ресурсы, что еще раз показало 9-ое министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку. Взоры лидеров стран Евросоюза обращены сегодня к Азербайджану. А готовы ли к этому в Баку?

Крупнейший источник газа в Азербайджане - месторождение «Шах Дениз», доказанные запасы которого оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата. Президент Ильхам Алиев неоднократно напоминал, что одних этих запасов хватит для надежных поставок в Европу на десятилетия, а добавив к этому ресурсы и других месторождений, гарантированный срок можно увеличить и на все 100 лет. Сегодня главу государства поддерживает и региональный президент ВР (оператор проекта) по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс. По его словам, «Шах Дениз» продолжает показывать фантастические результаты. В середине прошлого года здесь запустили второй глубоководный фланг - Запад-Юг. И благодаря операционной эффективности на месторождении было добыто выше изначального прогноза - более 25 млрд кубометров газа. Но компания продолжает работать над выходом на пиковый уровень добычи на уровне 26 млрд кубометров газа в год. С этой целью в этом году компания планирует ввести в эксплуатацию еще три скважины, а также запустить оставшийся пятый фланг - Восток-Север, что это еще больше увеличит поставки по Южному газовому коридору (ЮГК). Намечена большая программа по бурению скважин. Всего пробурена 21 скважина. А из запланированных 26 скважин завершилось бурение 19 скважин, 14 из которых уже работают на четырех флангах.

Как считает Джонс, «Шах Дениз» и ЮГК являются приоритетами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Мир нуждается в доступной, безопасной и низкоуглеродной энергии, что еще больше увеличивает роль таких проектов, как ЮГК и «Шах Дениз», которые помогают достичь всех этих целей. К тому же оба проекта имеют значительные возможности для расширения, приобретая особую значимость в эпоху роста газовой зависимости. ЮГК спроектирован как масштабируемый, соответственно, при необходимости его пропускная способность может быть расширена. ВР с SOCAR и другими партнерами рассматривает новые потенциальные источники газа. Недавно начато бурение разведочной скважины на «Шах Дениз», а также оценочной скважины на платформе «Чираг». Первая платформа на блоке нефтяных месторождений АЧГ теперь будет использоваться для исследования более глубоких газовых залежей. Она постепенно преобразуется в первую же, но газовую платформу на АЧГ. Однако наряду с планами по увеличению объемов добычи газа здесь работают и над электрификацией своих операций. К примеру, на Сангачальском терминале сегодня используются газовые турбины, которые в перспективе можно заменить на подключение к электросетям, что высвободит огромные объемы газа и обеспечит дополнительные объемы экспорта по ЮГК.