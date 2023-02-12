Генсек ОПЕК: Нефтяной отрасли нужны инвестиции на $500 млрд в год

Энергетический переход, по его словам, должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечающим безопасности всех.

«Крайне важно, чтобы все стороны, участвующие в продолжающихся переговорах по климату, сделали паузу на мгновение: посмотрите на общую картину», - заявил аль-Гайс на энергетической конференции в Каире.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, а климатическую повестку сделать «более сбалансированной и справедливой», передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что заявления генсека ОПЕК прозвучали на фоне изменения отношения отдельных западных правительств и компаний в отношении добычи. Цены на нефть, природный газ и уголь резко выросли на фоне войны России в Украине, выдвинув энергетическую безопасность на первое место в повестке дня, говорится в заметке.

Так, президент США Джо Байден в ходе своей речи на прошлой неделе сказал, что Штатам потребуется нефть по крайней мере еще в течение 10 лет. В Европе Shell дала понять, что прекратит увеличение расходов на возобновляемые источники энергии, а BP может замедлить темпы сокращения добычи нефти и газа, пишет агентство.

По словам аль-Гайса, нефтяная промышленность несколько лет страдает от «хронического недостатка инвестиций». Соответствующие вложения, по его оценке, потребуют $500 млрд ежегодно до 2045 года.