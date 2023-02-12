Шугаев: Россия продолжает выполнять обязательства по экспорту оружия
Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в сфере экспорта вооружений, сообщил российским СМИ глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления, проекты сотрудничества в военно-технической сфере", - заявил Шугаев.
Ранее сообщалось, что в последние годы портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50 млрд, ежегодно РФ экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.
Шугаев рассказал, что портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд. При этом за последние 5 лет Россия поставила в Индию вооружение и военную технику на сумму свыше $13 млрд, добавил он.
"Как показывает практика, Россия по-прежнему остается одним из основных "игроков" на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие 5 лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской продукции военного назначения в Индию превысил $13 млрд ", - заявил Шугаев.
По его словам, российско-индийское ВТС "носит плановый и долгосрочный характер", а также "свободно от какой-либо политической конъюнктуры".
Шугаев добавил, что традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии "по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения".
В частности, потенциальных заказчиков интересуют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", "Тунгуска" и "Панцирь", а также истребители семейств Су-30 и МиГ-29, вертолеты Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ка-28 и Ка-31, беспилотники "Орлан-10Е" и комплексы по борьбе с дронами, уточнил Шугаев.