Шугаев: Россия продолжает выполнять обязательства по экспорту оружия

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в сфере экспорта вооружений, сообщил российским СМИ глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления, проекты сотрудничества в военно-технической сфере", - заявил Шугаев.

Ранее сообщалось, что в последние годы портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50 млрд, ежегодно РФ экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.