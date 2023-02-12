Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:02

Лауреат Пулитцеровской премии журналист-расследователь Сеймур Херш обвинил Соединенные Штаты в подрыве трубопроводов «Северный поток», которые были построены для транспортировки природного газа из России в Европу. Кремль по поводу этого громкого «разоблачения» хранит таинственное молчание. По версии Херша, глыбы американской расследывательской журналистики, лауреата Пулитцеровской и других престижнейших премий, «Северный поток» взорвал дуэт США-Норвегия.

А дело происходило так: в декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собрал рабочую группу для реагирования на «российскую угрозу». По словам Херша, американцам из разведданных было известно о готовящейся Россией военной операции. В начале 2022 года, пишет журналист, представители ЦРУ доложили господину Салливану, что «есть способ взорвать трубопроводы». Для осуществления плана США поставили в известность власти Норвегии, которые согласились помочь в реализации этой секретной операции. Далее, как сообщил Сеймур Херш, флот Норвегии оперативно нашел нужное место на мелководье Балтийского моря, в нескольких милях от датского острова Борнхольм. А в июне 2022 года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО BALTOPS22, заложили взрывчатку C4 под три трубы «Северных потоков», которые можно было активировать дистанционно. 26 сентября 2022 года по приказу из администрации президента США Джо Байдена разведывательный самолет Orion P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, сигнал от которого распространился под водой сначала на «Северный поток-2», затем на «Северный поток-1». Этот сигнал и активировал взрывчатку. Далее все известно. Два «Потока» были выведены из строя. И восстановлению не подлежат. Сейчас ремонтные работы на них невозможны, а позже агрессивное воздействие морской воды и вовсе сделает их восстановление чем-то из области фантастики.

Вопрос доверия к нынешнему расследованию Херша – ответ «да» Главный вопрос здесь – верить ли расследованию Сеймура Херша? Он, конечно, титан и глыба, книги и статьи которого автор этих строк методично собирает уже два десятка лет и не менее методично их перечитывает, что называется – от «корки до корки». Являясь, что уж скрывать, почитателем его творчества, но не забывая столь же педантично собирать и критические высказывания о нем. Но при этом стоит помнить, что к нему, как к журналисту и расследователю, немало претензий.Херш - фанатичный приверженец американских левых, который в своей деятельности придерживается постулата: американским государством управляют темные силы заговорщиков. Сначала, в 60-х-80-х, это был военно-промышленный комплекс США и его лоббисты. Сегодня его главной мишенью стали «неоконсерваторы». «Они захватили чиновничий аппарат, они захватили Конгресс, прессу и армию!» - негодовал он в своей статье в номере «UC Berkeley» от 8 октября 2004 года. А потому склонен подгонять факты под свою концепцию, что неизбежно ведет порой к однобокости в подаче информации, на чем его неоднократно «ловили за руку». А порой – и ведет к серьезным ошибкам в прогнозах и оценках. В одной его статье, опубликованной в ноябре 2001 года, звучно процитированы слова столь любимого им анонимного источника, названного «одним из офицеров сил специальных операций США», который заявляет: «Эта война не для спецназа». Прозвучали они ровно за месяц до того, как специальные подразделения американцев свергли талибов. В номере «The New Yorker» от 7 апреля 2003 года есть его статья, в которой приведены слова опять же анонимного «бывшего представителя американской разведки», который якобы заявил о нападении на Ирак: «Эта операция зашла в безвыходное положение». А спустя два дня - пал Багдад.

Но – в расследовании Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» нет никаких нестыковок и логических противоречий, пусть материал и содержит ссылки на анонимные источники. Все выглядит так, как и могло выглядеть в случае серьезного подхода американцев к данному вопросу. И хотя в отношении нынешнего расследования - руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на просьбы журналистов прокомментировать материал Сеймура Херша заявил: «Эта совершенная ложь и полная фикция», хотя представитель ЦРУ Тэмми Торп сообщила, что «эти утверждения полностью и абсолютно ложные», а МИД Норвегии полностью опроверг все описанное в расследовании – картина, написанная Хершем широкими мазками, получается весьма достоверной. В конце концов именно американцы оказались главным выгодополучателем от того, что, как изящно выразилась заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, «Северный поток-2» теперь является просто куском металла на дне моря».

Молчание Кремля затянулось Впрочем, если даже какие-то неточности в материале Херша и есть, а это дело в таких вопросах, в общем-то, вполне житейское, происходит сплошь и рядом, от полицейских расследований до журналистских – у Кремля появляется прекрасный повод издать победный клич и на многие децибелы включить крик: «Ага! А мы говорили! А нам не верили!». Но – молчит Кремль. Практически все международные и даже российские проправительственные СМИ рассказали во всех подробностях об этом расследовании. И лишь «говорящая голова Кремля» Дмитрий Песков хранит гордое молчание. А секретарь российского Совета безопасности, один из главных ястребов режима, которого из-за реакционности взглядов порою сравнивают с небезызвестным деятелем царской России Константином Победоносцевым, отделался невнятной репликой типа «мы тут, в России, вообще не в курсе, кто там и что взрывал».

Дескать, Херш – журналист, а значит, по логике московских охранителей – личность несерьезная и местами весьма подозрительная. Мало ли таких говорунов еще ходит на свободе. А вот пусть сначала нас убедит, что все написанное им соответствует истине – тогда и рассмотрим, тогда и сделаем выводы. А пока – это только его слова, потому проходите мимо, гражданин Херш, не мешайте работать. А ведь еще совсем недавно российская элита говорила о другом. Глава СВР Сергей Нарышкин: «У России есть материалы, которые указывают на роль Запада в диверсии на «Северных потоках»». Тот же Николай Патрушев: «Очевидно, что основным выгодополучателем от взрывов на нитках «Северного потока» прежде всего экономически, являются США». Американский журналист дал им некоторые доказательства – а они от них отворачиваются, делают вид, что все это несерьезно. Загадка? Да не особо. Есть, как минимум, три фактора, которые объясняют, почему Кремль ведет себя как в рот воды набравши. Во-первых, эта диверсия - серьезнейший провал российской разведки, напрочь развевающий миф о ее «вездесущести». И, соответственно, ставящий вопрос о том, на какие целы были израсходованы огромные средства. Поскольку «прохлопать» операцию такого масштаба – это надо постараться. Во-вторых, встают вопросы к российским стратегам. Как это российское руководство в своем гениальном планировании агрессии не предусмотрело такого очевидного хода Запада. Думало, что все спустят с рук, то есть понадеялись на русский «авось» и мантры прокремлевских пропагандистов и загнивающем Западе, не способном на жесткий ответ?