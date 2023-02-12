США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

В дипмиссии подчеркнули, что российские власти могут отказать в признании двойного гражданства США, лишить американских граждан консульской помощи, «подвергнуть их мобилизации» и воспрепятствовать выезду из России.

Находящимся в России гражданам США следует срочно покинуть страну из-за риска попасть под мобилизацию, сообщается на сайте американского посольства в РФ.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», – предупреждает посольство.

Также гражданам США посольство рекомендует «избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях». Как напоминают в дипмиссии, ранее российские власти уже арестовывали граждан США за участие в демонстрациях.

Последний раз посольство США призывало американских граждан покинуть Россию после объявленной 21 сентября мобилизации. Тогда дипмиссия рекомендовала сделать это «как можно скорее» и предупреждала, что число коммерческих авиарейсов из России «крайне ограничено».