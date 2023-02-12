США не знают, кому принадлежат сбитые загадочные объекты

"Я не собираюсь относить их к категории воздушных шаров. Мы называем их объектами не просто так", - приводит Интерфакс слова генерала.

Американские военные не располагают информацией о стране происхождения или физических и механических свойствах трех объектов, сбитых над Северной Америкой за последние три дня, заявил журналистам глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк.

Он добавил: "Я не могу классифицировать, за счет чего они остаются в воздухе. Это может быть газовый баллон внутри конструкции или какой-то тип двигательной установки".

При этом генерал заявил, что не определена страна происхождения трех последних объектов в отличие от китайского воздушного шара, который американские военные сбили у побережья Южной Каролины на прошлой неделе. "Я не уверен и настоятельно призываю вас не приписывать это какой-либо конкретной стране. Мы не знаем", - сказал он.

Ранее истребителем F-16 американских ВВС над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект. Он стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады: ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом.