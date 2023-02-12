До сих пор спасателями МЧС Азербайджана в зоне землетрясения в Турции был спасен 51 человек, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 613 человек, сообщили в пресс-службе министерства.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.