Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold направило в Турцию гуманитарную помощь в поддержку пострадавших в результате сильного землетрясения. Для удовлетворения нужд пострадавших от трагедии, а также спасателей ЗАО закупило и передало по назначению генераторы, электрические обогреватели, комплекты теплой одежды для детей, женщин и мужчин, постельное белье и другие товары и оборудование для последующей отправки в зону бедствия по линии Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, 6 февраля 2023 года по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой было начато оказание добровольной гуманитарной помощи братской Турции для ликвидации последствий стихийного бедствия, приведшего к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. К этому благородному призыву присоединились сотни тысяч граждан, различные государственные и частные предприятия, в том числе институты гражданского общества.

ЗАО AzerGold выражает глубокие соболезнования братской Турции и его народу в связи с трагедией, в частности, семьям и близким погибших, желает раненым выздоровления, скорейшего спасения людей, оказавшихся под завалами, и оперативного устранения последствий землетрясения.