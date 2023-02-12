В захваченном Россией Мариуполе гремят взрывы

В захваченном РФ украинском городе Мариуполь, а также в поселках Мангуш и Никольское, находящихся под контролем сепаратистов Донбасса, произошли несколько взрывов. Сообщается о попадании в расположение российских военных, передают украинские СМИ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, по меньшей мере три громких взрыва было слышно поздно вечером 12 февраля. Он также добавил, что после взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации.