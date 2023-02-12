Землетрясения в Турции назвали одними из крупнейших на суше

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, когда-либо произошедших в мире. Об этом сообщил Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, передает агентство Anadolu.

«Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции», — сказал Ниссен.

По его словам, сильнейшие землетрясения в основном происходят в океанах. Профессор отметил, что произошедшее на прошлой неделе землетрясение стало самым смертоносным в истории Турции после землетрясения, которое произошло в 1939 году. Тогда погибли более 30 тысяч человек.

Сейсмолог добавил, что еще одной причиной гибели большого количества людей стали наиболее неблагоприятные условия, — толчки произошли посреди ночи и в зимнее время.