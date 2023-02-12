Кадыров заявил о попытке покушения на командира «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о попытке покушения на своего помощника, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова несколько дней назад.
Кадыров отметил, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. По его словам, его жизни ничего не угрожает.
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