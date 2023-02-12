Topxana Layihə İnşaat оказало материальную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

ООО Topxana Layihə İnşaat оказало материальную поддержку в размере 200 000 турецких лир пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, перечислив эту сумму Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при МВД Турции.

Руководство и сотрудники ООО Topxana Layihə İnşaat выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при землетрясении, желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Topxana Layihə İnşaat, которое возглавляет Али Байрамов, основано в 1996 году. Основная сфера деятельности компании - проектирование и строительные работы. За годы работы компанией подготовлено множество проектов как в Баку, так и за его пределами, в их числе строительство дорог и парков, работы по благоустройству и т.д.