Израиль ударил по ракетному заводу ХАМАС

В ответ на ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа в минувшую субботу, 11 февраля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ночь на понедельник, 13 февраля, объекты ХАМАС в Газе. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, были атакованы подземные мастерские ХАМАС по производству вооружений и склады, где ХАМАС хранил сырье и комплектующие для производства ракет. В сообщении пресс-службы говорится, что этот удар значительно затруднит пополнение ХАМАС своего ракетного арсенала, а также что Израиль считает ХАМАС ответственным за все, что происходит в секторе Газа.

Чуть позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильтяне нанесли еще один удар по сектору. На этот раз были поражены укрепленные блокпосты ХАМАС в Хан-Юнисе. О пострадавших из сектора Газа не сообщается.