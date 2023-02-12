Разведка России: США готовят теракты в странах СНГ

По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации и «заслуживающим доверия данным», американские военные «ведут активную вербовку аффилированных с ИГИЛ и «Аль-Каидой» боевиков джихадистских группировок» для совершения терактов на территории России и в странах СНГ, говорится в сообщении на сайте СВР.

«Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии. В январе этого года было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В настоящее время они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии. Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии.

В ближайшее время предполагается осуществить заброску боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил. Согласно замыслу американцев, соответствующую работу они будут вести во взаимодействии с подпольными ячейками международных тергруппировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир», «Джамаат Ансарулла» и «Исламское движение Узбекистана», - говорится в сообщении.