Глава государства отметил, что в то время Армения, терпящая поражение на поле боя, подвергала обстрелам и гражданские объекты Азербайджана, в том числе и Мингячевирскую электростанцию, которая была обстреляна ракетами дальнего радиуса действия: «Многие из этих ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны Азербайджана, а некоторые не попали в цель. То есть Армения, терпящая поражение на поле боя, хотела вывести из строя главный центр электрического потенциала Азербайджана. Но она не смогла добиться этого», - подчеркнул Алиев.

*** 11:40

Закладка фундамента новой электростанции мощностью 1280 мегаватт в Мингячевире - очень знаменательное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал Азербайджана и в то же время еще больше повысит значение Мингячевира как центра электроэнергетики страны, заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

«Уверен, что в ближайшее время – в 2025 году - мы отметим открытие этой станции. Мингячевир и так в настоящее время является нашим главным городом в области электроэнергетики. Электростанция, действующая в Мингячевире, сегодня обеспечивает большую часть потребностей нашей страны в электроэнергии», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что превращение Мингячевира в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом – заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнув, что под его руководством и по его инициативе в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции: «Открытие первого блока крупной станции состоялось в 1981 году при личном участии Гейдара Алиева», - добавил он.