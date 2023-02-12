Группа азербайджанских бизнесменов выступила с призывом: поможем турецкому народу!

Азербайджанское деловое сообщество, как и весь народ Азербайджана, активизировалось с целью оказать финансовую поддержку Турции после произошедших 6 февраля разрушительных землетрясений, приведших к многочисленным жертвам и разрушениям.

Так, группа азербайджанских бизнесменов выступила с призывом помочь братскому турецкому народу. Средства отправляются в фонд Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Реквизиты можно найти по ссылке: https://en.afad.gov.tr/earthquake-campaign. Для публикации на сайте необходимо отправить свифт вашего вклада.

Также планируется в ближайшее время отправить в Турцию гуманитарную помощь. Пожертвования любого размера важны!

#AzerbaijaniBusinessTurkeyRelief

www.azerbaijanibusinessturkeyrelief.org