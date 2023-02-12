Представители Министерства здравоохранения посетили эвакуированных из Турции граждан Азербайджана и проходящих лечение в Институте педиатрии, сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно поручению и указаниям президента Ильхама Алиева, продолжается работа по эвакуации в страну пострадавших от землетрясения граждан Азербайджана и членов их семей, являющихся гражданами других стран. Министерству здравоохранения поручено оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую помощь.

10 февраля текущего года в Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой Минздрава поступили в общей сложности 6 семей из Турции, в том числе 10 детей и 12 взрослых. В связи с этим сегодня представители Минздрава навестили эвакуированных в Институте педиатрии, поинтересовались их самочувствием.

Выступившая на мероприятии заведующая сектором охраны здоровья женщин, матерей, детей и подростков Министерства здравоохранения Айнура Зейналова сообщила, что в институт поступили в общей сложности 6 семей из Турции, в том числе 10 детей и 12 взрослых: «Самому младшему из них 8 дней, самому старшему – 14 лет. Лица, поступившие в больницу, были немедленно размещены в отведенных для них палатах, прошли комплексные лабораторно-инструментальные обследования, которые должны завершиться сегодня. По завершении обследований дети вместе с родителями будут отправлены в приют при Министерстве труда и социальной защиты населения».

Она напомнила, что в соответствии с поручениями главы государства медицинские учреждения в Баку и других городах Азербайджана приведены в состояние готовности для лечения пострадавших при землетрясении. Всего для этой цели в медучреждениях выделено 2000 коек.

В ходе встречи родители выразили глубокую благодарность главе государства за все условия, созданные для их детей.