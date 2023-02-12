Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:32

Февральские бои российской армии, направленные на «освобождение» Донецкой области Украины, сопровождаются большими потерями среди элитных воинских частей, переброшенных с Дальнего Востока и Севера. Наибольший урон был причинен морской пехоте Тихоокеанского флота и Северного флота. ВС РФ бросили эти части в бой с целью занять небольшой провинциальный город Угледар в Донецкой области. Несколько дней назад Минобороны России поспешило сообщить о том, что Угледар «освобожден», но оказалось, что российским элитным подразделениям удалось лишь продвинуться в направлении этого городка при поддержке многочисленных боевых машин, после чего они понесли значительные потери и вынуждены были отступить.

По соцсетям распространяются многочисленные видеокадры, демонстрирующие, что на поле боя остались десятки российских машин, уничтоженных украинской артиллерией. Также видно, как БМП давят бегущих в панике российских солдат. Российские военные корреспонденты также подтверждают, что в районе Угледара морская пехота и воздушно-десантные части ВС РФ понесли большие потери. В Минобороны России об этом молчат, что, впрочем, неудивительно. На этом фоне странное впечатление оставляют слова президента Владимира Путина, произнесенные 12 февраля. Он заявил корреспонденту государственного телеканала «Россия 1», что морская пехота на Донбассе не испытывает каких-либо трудностей. «Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас! Героически сражаются пехотинцы - и Тихоокеанского флота, и Северного флота», - заявил Путин.

По информации, полученной из разных источников, элитные части российской армии атаковали Угледар плотными колоннами: ВСУ заранее заминировали окрестности города. Однако равнинный рельеф местности позволял украинской армии с помощью квадрокоптеров наблюдать за атакующей боевой техникой и живой силой россиян, нанося по ней точные артиллерийские удары. В результате первая попытка морской пехоты и десантников атаковать Угледар закончилась потерей более 30 танков и другой боевой техники, а также многочисленных пехотинцев. Выжившие бросили технику и побежали назад. Несмотря на это, командование направило в атаку другие подразделения по тому же самому заведомо обреченному сценарию. В результате вторая попытка нападения также не состоялась. В течение нескольких дней россияне потеряли в районе Угледара более 100 единиц боевой техники и сотни солдат. Говоря о неудачных попытках штурма Угледара, российский журналист и эксперт Юлия Латынина заявила, что генералы отдавали приказы на бессмысленные атаки один за другим. Это привело к тому, что окрестности городка превратились в «братскую могилу» для российских солдат.

«Уже почти второй год войны. Я не верила, что это возможно, но российские генералы превзошли самих себя. Российскую бронетехнику бросили в наступление по дороге, потому что все поля вокруг заминированы. А дорога находится под прицелом украинской артиллерии уже давно. Увидев этот едущий подарок, украинские артиллеристы сначала растерялись… А потом открыли огонь. Люди [солдаты РФ – прим. ред.] выбегали из этой горящей бронетехники и бегали по полям, там кадры совершенно чудовищные, потому что российская форма, которую дают танкистам, хорошо горит (когда ее шьют, заказчики получают огромные «откаты»)… Бронетехника, разворачиваясь, давила своих. Люди, которые разбегались по полям, подрывались на минах. И несмотря на это, генералы посылали следующие колонны бронетехники», - рассказала Латынина. По ее словам, бойня произошла из-за того, что российскому командованию не важен результат. Им нужно лишь выполнить приказ о штурме, чтобы отчитаться перед руководством. «Эти люди так ничему и не научились», - констатировала российская журналистка. Разгром морпехов Тихоокеанского флота РФ под украинским Угледаром - сегодня тема №1 в российских Телеграм-каналах.

Российские военные пропагандисты потрясены потерями ВС РФ под Угледаром, где в течение прошлой недели ВСУ разгромили сразу несколько колонн тяжелой российской бронетехники. При этом объем уничтоженных боевых машин настолько огромен, что даже лояльные к Кремлю Z-активисты готовы устроить скандал. Накануне украинские источники опубликовали фото и видео сожженных колонн россиян – того, что осталось от наступления. Публикация этих кадров вызвала значительный резонанс в российском сегменте Интернета. Один из самых известных кремлевских пропагандистов Александр Коц в своем Телеграм-канале не стеснялся в выражениях, пытаясь прокомментировать разгром российской армии под Угледаром: «По Угледару. Подписчики просят прокомментировать. Я не работаю на том направлении, специфики не знаю. То, что на видео, конечно, полный звиздец».

Еще один кремлевский пропагандист Роман Сапоньков заявил, что массовая гибель российских военных под Угледаром вызвала у него «приступ ярости». Речь идет о целой серии видео, на которых россияне под артобстрелом пытаются покинуть поле боя, но уничтожаются прицельными ударами ВСУ; российская бронетехника, пытаясь отступить, совершает хаотичные движения и давит солдат своей же армии. Военный корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков в своем Телеграм-канале попытался объяснить уничтожение морской пехоты и десантников российской армии под Угледаром деятельностью бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. По версии военкора, сокращение военных училищ в период деятельности Сердюкова сказывается на текущей ситуации. Курсантам предъявляли завышенные требования, пересдать «незачет» было попросту запрещено, это каралось автоматическим отчислением. В частности, из Рязанского десантного училища отчисляли многих курсантов сразу после сессий. Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что 11 февраля артиллерийскими ударами в направлении Угледара был уничтожен еще один батальон российской армии.