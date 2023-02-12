Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в числе будущих задач «спецоперации» в Украине - взять под контроль Одессу, Харьков и Киев.

Кадыров сообщил, что спецоперация продолжается, даже танки НАТО не сумеют остановить напор российских военных.

«Мы заберем Одессу, Харьков и Киев. Потихоньку идем...», - надеется Кадыров.

Он отметил, что западные танки не страшны, ведь их будут сбивать с помощью ПВО. «Успокою людей, танки, которые они дают, вообще ничего не означают. У них есть и танки, и БТР, и самолеты, но использовать их на территории «спецоперации» нет возможности, потому что наша ПВО оперативно работает», - утверждает Кадыров.

По его словам, Россия продвинется настолько, что вскоре и «до Польши дойдем».