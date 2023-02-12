В Армении объяснили помощь Турции

Отправка Арменией гуманитарной помощи и спасателей в Турцию – это, в первую очередь, гуманитарный шаг, и такая практика принята во всем цивилизованном мире, заявил на брифинге в парламенте депутат парламентской фракции «Гражданский договор», председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Саркис Ханданян.

С другой стороны, сказал Ханданян, нельзя исключать, что такой шаг будет способствовать дальнейшей нормализации двусторонних отношений.

«Конечно, произошла трагедия, и в этом контексте неуместно говорить о каких-то позитивных сигналах, тем не менее мы видим, что при желании вполне возможно открыть границу и задействовать имеющиеся коммуникации. Мы надеемся, что правительство Турции будет привержено процессу, и мы увидим быстрые результаты», - отметил депутат.