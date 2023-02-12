Сахиба Гафарова в Москве
Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в России, сообщили в пресс-службе парламента.
В рамках визита Гафарова посетила Александровский сад в Москве и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.
В течение дня ожидаются встречи Сахибы Гафаровой с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.