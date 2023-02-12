Алиев: Новая электростанция в Азербайджане внесет вклад в энергобезопасность Европы
Сейчас начинается новый период города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 МВт, конечно же, значительно усилит наш потенциал.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев подчеркнул, что новая электростанция станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана.
Кроме того, президент отметил, что здесь будут созданы сотни новых рабочих мест.
«Таким образом, Азербайджан, используя свои возможности в полной мере, не только удовлетворит внутренний спрос, но и предпримет еще большие шаги в области электроэнергетики и природного газа, потому что на строящейся новой станции расход условного топлива достаточно низок, и это позволит сэкономить около 800 млн кубометров, или 1 млрд кубометров газа в год», - сказал глава государства.
По словам Алиева, поскольку сегодня на европейском пространстве есть большой спрос на азербайджанский газ, то это в то же время станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы.