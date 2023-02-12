Алиев: Новая электростанция в Азербайджане внесет вклад в энергобезопасность Европы

Сейчас начинается новый период города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 МВт, конечно же, значительно усилит наш потенциал.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев подчеркнул, что новая электростанция станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана.