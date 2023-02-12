Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

«С этой целью в декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии, откроет новые возможности для Европы», - сказал Алиев.