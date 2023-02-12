Алиев: Потенциал Азербайджана откроет новые возможности для Европы фото
Уверен, что мы достигнем поставленных целей по всем направлениям, и точно так же, как нефть и газ, электроэнергия Азербайджана также будет поставляться на европейское пространство. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.
«С этой целью в декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и потенциал Азербайджана, в том числе потенциал зеленой энергии, откроет новые возможности для Европы», - сказал Алиев.
Президент отметил, что «в период, когда сегодня в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре идут масштабные строительно-восстановительные работы, в первую очередь, изучается энергетический потенциал этого региона, и в этом направлении Ansaldo (итальянская Ansaldo Energia – ред.) и «Азерэнержи» работают в рамках партнерства».
По словам главы государства, связи между «Азерэнержи» и компанией Ansaldo играют решающую роль.
«Контракты между «Азерэнержи» и Ansaldo были подписаны сразу же после окончания Второй Карабахской войны», - напомнил Алиев.