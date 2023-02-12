Захарова о сотрудничестве России и Ирана

Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Внешнее давление и санкции не создают помехи сотрудничеству Москвы и Тегерана.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поддержка, которую Тегеран оказывает Москве, может привести к санкциям против Ирана и росту изоляции, дипломат указала, что Россия и Иран «выстраивают взаимовыгодное сотрудничество без оглядки на мнение западников».

«Внешнее давление и санкции этому не помеха. Скорее наоборот, незаконные рестрикции отчасти даже способствуют укреплению наметившихся в предыдущие годы позитивных трендов в плане увеличения российско-иранского товарооборота», - отметила Захарова.