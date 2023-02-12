В Кремле рассказали об охране Путина после сообщений о вербовке боевиков
Безопасность президента РФ обеспечивается с учетом существующих рисков и опасностей, снижения его публичной активности не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безопасность президента РФ обеспечивается с учетом существующих рисков и опасностей», - приводят слова Пескова российские СМИ.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что американские военные якобы вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Как уточнили в бюро, вербовка якобы ведется среди участников аффилированных с организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида» группировок, в январе этого года было отобрано 60 террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.