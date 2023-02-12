В Минздраве состоялась встреча с делегацией миссии ВОЗ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оценке информационных систем иммунизации.

В своих выступлениях советник министра здравоохранения Азербайджана по цифровизации здравоохранения Руфат Гаджиалибеков и начальник управления общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова подчеркнули, что наша страна придает большое значение развитию отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Было доведено до внимания, что охрана здоровья детей всегда находится в центре внимания азербайджанского государства. Программа иммунизации поддерживается государством и направлена на сокращение вакциноуправляемых заболеваний.

Выразив признательность за теплый прием, представители миссии отметили, что целью рабочего визита миссии ВОЗ является рассмотрение зарубежными экспертами возможностей планирования, управления, регистрации, отчетности и мониторинга мероприятий по иммунизации в Азербайджане.

Следует отметить, что рабочий визит миссии ВОЗ продлится до 17 февраля. В рамках миссии запланировано посещение медицинских учреждений, участвующих в мероприятиях по иммунизации на национальном, региональном и местном уровнях.