В Еврокомиссии прогнозируют рецессию в ЕС и зоне евро

В осеннем прогнозе ожидалось, что ЕС и зону евро ждет рецессия в первом и втором квартале 2023 года.

«Хорошая новость: экономика ЕС смогла начать 2023 год в лучшем положении, чем ожидалось, она едва сможет избежать рецессии, которая прогнозировалась осенью», - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

ЕС и еврозона в текущем году едва смогут избежать рецессии, рост ВВП составит 0,8% и 0,9% соответственно. Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии.

Прогноз по инфляции в ЕС изменился незначительно - она ожидается в 2023 году на уровне 6,4%, осенью прогнозировалась на уровне 6,1%, по зоне евро снижение инфляции ожидается до 5,6%.

Еврокомиссия незначительно улучшила прогноз роста в мире: в 2023 году она ожидает роста всего остального мира, за исключением государств ЕС на 3%, тогда как в осеннем прогнозе рост ожидался в 2,9%.

В целом, представляя этот прогноз, Джентилони назвал его «осторожно оптимистичным».

«У нас прогноз лучший, чем мы ожидали, но это вовсе не означает, что у нас хорошая картина. У нас рост ниже 1% в этому году, и все еще высокий уровень инфляции, - отметил он. - Но главное, что не реализовались катастрофические сценарии, которые озвучивались прошлым летом, такие как стагфляция, блэкауты и так далее. Мы остаемся полностью привержены своим обязательствам в рамках продолжающегося военного конфликта в Европе, и при этом можно констатировать, что мы смогли снять свою энергетическую зависимость от России, впрочем, не в последнюю очередь с помощью мягкой погоды».