Евросоюз может ввести новые санкции против «Вагнер»

Евросоюз может ввести дополнительные ограничения против ЧВК «Вагнер» в рамках десятого пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, на введении санкций против группы настаивает Франция. Бойцы группы, как утверждает агентство, действуют не только в Украине, но и на бывших французских территориях в Центральной Африке и в регионе Сахель.

Ранее Bloomberg сообщал, что Париж требует включить в черный список значительное число физических лиц и организаций, связанных с группой. Новые санкции ЕС намерен принять к годовщине вторжения России в Украину.