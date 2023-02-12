В целом сфера электроэнергетики в Азербайджане в последние годы развивалась очень быстро и успешно. За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 МВт. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент отметил, что на сегодняшний день общая мощность генерации Азербайджана составляет 7200 МВт, из которых 3400 МВт созданы за последние 20 лет.

«Теперь представьте, если бы мы этого не сделали, если бы не сделали этот вопрос приоритетным, то наше экономическое и промышленное развитие сегодня могло бы оказаться под вопросом. Сегодня мы не смогли бы обеспечить собственную энергетическую безопасность. То есть все эти работы были выполнены своевременно, были выполнены последовательно», - подчеркнул Алиев.