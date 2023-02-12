В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа

Италия полностью откажется от закупок российского газа уже к концу 2023 года, заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью итальянским СМИ.

«До конца года мы сможем обходиться без России в обеспечении газом на фоне закупавшихся нами в 2021 году 40% от всего объема и 16%, которые мы закупали в прошлом году», - сказал он.

Урсо подчеркнул, что Италия намерена стать энергетическим хабом для Южной Европы.

Ранее итальянские власти заявляли о задаче прекратить покупки газа в РФ к середине 2024 года.