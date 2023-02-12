Кадыров готов умереть в ядерной войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов к мировой ядерной войне и гибели. Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.

«Если меня спросить - у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», - объяснил Кадыров, отвечая на вопрос, не страшно ли ему, что может начаться Третья мировая война.

Глава Чечни подчеркнул, что не боится такого исхода, но при этом боится, что «мы потеряем то, что у нас есть». Кадыров признался, что уверен в победе и отметил, что он спокоен, поскольку президент России Владимир Путин, по его убеждению, «ведет правильную и безошибочную политику».