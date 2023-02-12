Алиев о гидроэнергетическом потенциале Карабаха и Восточного Зангезура
Восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях начались, в первую очередь, со сферы электроэнергетики. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.
По словам президента, на освобожденных территориях уже построено более 10 подстанций, свыше 10 гидроэлектростанций.
«За 2 года мы уже создали в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности в объеме более 50 МВт и до конца года эта цифра достигнет 200 МВт», - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что все станции подключены к общей сети.
«Большой гидроэнергетический потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 МВт. То есть эта сфера остается приоритетной», - сказал Алиев.