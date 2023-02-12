Алиев о гидроэнергетическом потенциале Карабаха и Восточного Зангезура

По словам президента, на освобожденных территориях уже построено более 10 подстанций, свыше 10 гидроэлектростанций.

Восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях начались, в первую очередь, со сферы электроэнергетики. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

«За 2 года мы уже создали в Восточно-Зангезурском регионе генерационные мощности в объеме более 50 МВт и до конца года эта цифра достигнет 200 МВт», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что все станции подключены к общей сети.

«Большой гидроэнергетический потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 МВт. То есть эта сфера остается приоритетной», - сказал Алиев.