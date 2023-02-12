Золото дешевеет из-за укрепления доллара

Цены на золото снижаются на фоне укрепления курса доллара в преддверии выхода ключевых инфляционных показателей США на этой неделе, которые могут повлиять на стратегию повышения ставок Федеральной резервной системы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Спотовая цена на золото в первой половине дня 13 февраля падала на 0,44% - до $1.856,74 за тройскую унцию.

«Золото, похоже, не хочет делать резких движений, так как приближаются ключевые инфляционные данные США», - сказал Хан Тан, аналитик компании Exinity.