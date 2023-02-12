«Маг» из Армении проводил странный обряд у Вечного огня в Москве

Бездомного из Армении задержали у Вечного огня в Москве за магический обряд с ножом и арматурой, сообщили российские телеграм-каналы.

51-летний «маг» пришел к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и, положив перед собой раскладной нож с обрезком арматуры длиной в 40 см, стал читать что-то похожее на молитву.

На призывы полицейских прекратить «обряд» он поначалу не реагировал, но потом стал оскорблять правоохранителей и оказал сопротивление при задержании.

В итоге нарушителя общественного порядка доставили в полицейский отдел, где он отделался протоколом за хулиганство и неповиновение.