МИД о числе эвакуированных из Турции азербайджанцев

На сегодняшний день из зоны землетрясения в Азербайджан эвакуированы 464 гражданина Азербайджана и являющиеся гражданами зарубежных стран их близкие родственники, пострадавшие в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше и близлежащих провинциях Турции, сообщил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в настоящее время процесс эвакуации продолжается.