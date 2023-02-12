ВВП Азербайджана незначительно снизился

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в январе 2023 года составил 9 млрд 690,2 млн манатов, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении Госкомитета по статистике.

За отчетный период объем производства нефтегазового сектора снизился на 4,6%, ненефтегазового – вырос на 1,7%.

Наибольший объем ВВП пришелся на долю промышленности - 52,8%.

Торговля и ремонт транспортных средств заняли 9,5% ВВП, транспорт и складское хозяйство - 5,3%, строительство – 3,2%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 2,6%, информация и связь - 1,6%, размещение туристов и общепит - 1,4%, прочие сектора - 15,5%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,1% ВВП.

ВВП на душу населения составил 956,6 маната.

В 2022 году ВВП Азербайджана составил 133,8 млрд манатов, что на 4,6% превысило показатель за 2021 год. При этом объем производства ненефтегазового сектора вырос на 9,1%.

В 2021 году ВВП Азербайджана вырос на 5,6%, в том числе ненефтегазовый - на 7,2%.

Рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозируется на уровне 2,7%.