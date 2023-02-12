«Дети развлекаются»: Пригожин о видео с казнью «вагнеровца»

Пресс-служба «Конкорда» в Telegram опубликовала обращение главы компании Евгения Пригожина, в котором он прокомментировал видео казни наемника ЧВК «Вагнер» кувалдой фразой «дети развлекаются».

«Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло», - говорит Пригожин.

13 февраля близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. На видео был изображен человек, голова которого примотана скотчем к камню. Он представляется как Дмитрий Якущенко и говорит, что родился в Крыму, попал в тюрьму, отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер», а на переднем крае «понял, что это не моя война». «Якущенко» утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание: «Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить». На ролике видно, как стоящий за «Якущенко» человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. «Якущенко» падает назад, а человек с кувалдой продолжает его добивать.