Икрам Нур, автор haqqin.az 15:23

Иранское общество бурлит и возмущается по поводу сноса исторического центра в Ширазе. Оно происходит в рамках программы по превращению основной святыни города, мавзолея Шах-Черах, в грандиозный центр паломничества. Шираз… Благословенный город, неоднократно описанный поэтами и красивый той волшебной восточной красотой, которую трудно передать словами, но невозможно не полюбить, невозможно забыть.

«Как прекрасен Шираз мой цветущий! Да хранит его Бог всемогущий! Дарит жизнь и бессмертье Хызру Рокнабад, величаво текущий. Зелена Мосалла. Ароматный Веет ветер над райскою кущей», - писал о нем в 14 веке знаменитый Хафиз Ширази. «Позолотой покрыв минареты, Солнце медленно падает вниз. В этом городе жили поэты Саади, Кермани и Хафиз», - написал о нем Алексей Сурков в 1946 году. Но там, где были исторические кварталы, строения которых помнят еще династию Каджаров, теперь ревут бульдозеры, к негодованию коренных жителей перемешивая старые стены с пылью. И без того немаленький комплекс мавзолея Шах-Черах, где похоронены сын седьмого шиитского имама Мусы Казема и брат восьмого имама Резы, решено расширить. Сразу на 360 гектаров. Это сделает его самым крупным по площади религиозным объектом на Ближнем Востоке – и уничтожит исторический центр Шираза. Но что такое исторические реликвии – ведь иранское духовенство испытывало немалые душевные страдания в ходе недавних, беспрецедентных по длительности, общественных протестов. И лозунги типа «Смерть муллократии!» выслушивали. И чалмы с них в массовом порядке сбивали. И вообще требовали отмены проржавевших духовных скреп, которые для современных иранцев – хлам, а для представителей духовенства – «священные артефакты», которые чем ржавее, тем сакральнее.

Поэтому вполне заслужили поощрения в виде огромного земельного участка в самом центре Шираза. А что до зданий, представляющих культурно-историческую ценность, то здесь иранские власти мудрить не стали. Созвали комиссию из трех (!) человек, которая постановила: «Дома ветхие». И включила зеленый свет бульдозерам. Потрясает и внимание властей к жителям зданий, которые пойдут под снос. Им было заявлено, что они должны в кратчайшие сроки покинуть жилища, иначе будет отключены свет, вода и газ. Тем же, кто заявил, что им некуда переезжать, спокойно сообщили: оставаться или нет – это ваши проблемы, но бульдозера, которые будут сносить здания, это не остановит. Поражает и то, что предложенной компенсации жильцам хватит в лучшем случае только на квартиру где-нибудь в пригороде Шираза. Да и то эту сумму дадут не сразу: половину наличными, остальное – регулярными платежами в течение года. Словом, «все для людей», и пусть эти люди, в одночасье потерявшие жилье в центре Шираза и получившие в качестве компенсации за это сущие копейки, крутятся как хотят. Зато местное духовенство просто счастливо от такой щедрости. В условном пантеоне паломнических мест в Исламской Республике Шираз занимает третье место после Мешхеда и Кума. И чем площадь паломнического комплекса, тем больше доходов у людей, им управляющих. Бонияд Астан Кудс Разави, благотворительный фонд, действующий в Мешхеде на основе мавзолея Имама Резы, управляет не только паломническим комплексом и самим мавзолеем, но и целым конгломератом промышленных предприятий в самых различных сферах экономики - от холодильного комбината до сельскохозяйственных предприятий, строительных и фармацевтических компаний и так далее, список весьма солидный.