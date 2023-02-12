В Иране подняли руку на Шах-Черах наш комментарий
Иранское общество бурлит и возмущается по поводу сноса исторического центра в Ширазе. Оно происходит в рамках программы по превращению основной святыни города, мавзолея Шах-Черах, в грандиозный центр паломничества.
Шираз… Благословенный город, неоднократно описанный поэтами и красивый той волшебной восточной красотой, которую трудно передать словами, но невозможно не полюбить, невозможно забыть.
«Как прекрасен Шираз мой цветущий!
Да хранит его Бог всемогущий!
Дарит жизнь и бессмертье Хызру
Рокнабад, величаво текущий.
Зелена Мосалла. Ароматный
Веет ветер над райскою кущей», - писал о нем в 14 веке знаменитый Хафиз Ширази.
«Позолотой покрыв минареты,
Солнце медленно падает вниз.
В этом городе жили поэты
Саади, Кермани и Хафиз», - написал о нем Алексей Сурков в 1946 году.
Но там, где были исторические кварталы, строения которых помнят еще династию Каджаров, теперь ревут бульдозеры, к негодованию коренных жителей перемешивая старые стены с пылью. И без того немаленький комплекс мавзолея Шах-Черах, где похоронены сын седьмого шиитского имама Мусы Казема и брат восьмого имама Резы, решено расширить. Сразу на 360 гектаров. Это сделает его самым крупным по площади религиозным объектом на Ближнем Востоке – и уничтожит исторический центр Шираза.
Но что такое исторические реликвии – ведь иранское духовенство испытывало немалые душевные страдания в ходе недавних, беспрецедентных по длительности, общественных протестов. И лозунги типа «Смерть муллократии!» выслушивали. И чалмы с них в массовом порядке сбивали. И вообще требовали отмены проржавевших духовных скреп, которые для современных иранцев – хлам, а для представителей духовенства – «священные артефакты», которые чем ржавее, тем сакральнее.
Поэтому вполне заслужили поощрения в виде огромного земельного участка в самом центре Шираза. А что до зданий, представляющих культурно-историческую ценность, то здесь иранские власти мудрить не стали. Созвали комиссию из трех (!) человек, которая постановила: «Дома ветхие». И включила зеленый свет бульдозерам.
Потрясает и внимание властей к жителям зданий, которые пойдут под снос. Им было заявлено, что они должны в кратчайшие сроки покинуть жилища, иначе будет отключены свет, вода и газ. Тем же, кто заявил, что им некуда переезжать, спокойно сообщили: оставаться или нет – это ваши проблемы, но бульдозера, которые будут сносить здания, это не остановит.
Поражает и то, что предложенной компенсации жильцам хватит в лучшем случае только на квартиру где-нибудь в пригороде Шираза. Да и то эту сумму дадут не сразу: половину наличными, остальное – регулярными платежами в течение года. Словом, «все для людей», и пусть эти люди, в одночасье потерявшие жилье в центре Шираза и получившие в качестве компенсации за это сущие копейки, крутятся как хотят.
Зато местное духовенство просто счастливо от такой щедрости. В условном пантеоне паломнических мест в Исламской Республике Шираз занимает третье место после Мешхеда и Кума. И чем площадь паломнического комплекса, тем больше доходов у людей, им управляющих. Бонияд Астан Кудс Разави, благотворительный фонд, действующий в Мешхеде на основе мавзолея Имама Резы, управляет не только паломническим комплексом и самим мавзолеем, но и целым конгломератом промышленных предприятий в самых различных сферах экономики - от холодильного комбината до сельскохозяйственных предприятий, строительных и фармацевтических компаний и так далее, список весьма солидный.
В 2003 году активы Астан Кудс Разави стоили полтора миллиарда (!) долларов. Бонияду в Ширазе есть с кого брать пример и есть куда стремиться. А когда на кону такие суммы – судьбы простых людей или исторических памятников мало кого волнуют. Не волнует даже то, что подобное поведение клерикальных кругов вполне способно вызвать новую вспышку протеста.
Есть и еще одна причина того, почему власти с такой охотой пошли навстречу просьбам клириков из Шираза. Этот город всегда был известен своим легким отношением к алкоголю – лучшее вино подпольно делают в Ширазе, это знает каждый иранец. Не чураются они тусовок, слабых наркотиков и прочих «прелестей свободного образа жизни». Да и вольнодумства здесь хватает, ведь не случайно этот город стал одним из центров протестного движения в прошлом году.
Властям это поперек горла, а потому они с готовностью приняли предложение клириков «внедрить в Ширазе религиозную культуру», сделать его аналогом Мешхеда или Кума. Авось с увеличением площади мавзолея Шах-Черах и ростом числа паломников резко вырастет уровень благочестия ширазцев и их любви к «духовным скрепам», за которые правящий режим держится зубами.
Надежды эти, как думается, тщетны. Тем более, если насаждение благочестия и скреп начинается с разрушения, ограбления людей и провоцирования их на новые протесты. Но в Тегеране ничего другого иранцам предложить не могут. Да и не собираются.