Минобороны России о взятии поселка под Бахмутом
Министерство обороны России подтвердило взятие Вооруженными силами РФ поселка городского типа Красная гора, располагающегося в Бахмутском районе Донецкой области Украины.
Об этом говорится в сводке МО, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.
Накануне о взятии данного населенного пункта «вагнеровцами» заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Согласно информации Минобороны, взятие поселка Красная гора «на Донецком направлении» было осуществлено «добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск».